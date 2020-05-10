“Низкий поклон”: почтившая память погибших на войне Бузова не сдержала слез

10.05.2020, 0:25, Разное

К празднованию Дня Великой Победы звезды шоу-бизнеса готовят стихотворные поздравления, исполняют военные песни, зачитывают отрывки произведений того времени. В этом году такой формат празднования особенно актуален – люди заперты на карантине, отменен Парад, не будет массовых концертов. Ольга Бузова поддержала акцию поздравительных видео и прочла стихотворение российского поэта.

Певица облачилась в военную форму, перекинула через плечо сумочку медсестры и с одуванчиком в руках прочла “Ветер войны” Степана Кадашникова. Кадры с Бузовой сменялись военной хроникой, и ролик получился проникновенным. Сама знаменитость тоже была очень растрогана – девушка еле сдерживала слезы, ее голос дрожал. Ролик звезда опубликовала на своей страничке в “Инстаграм”.

“Сила нашей страны в единстве, традициях и патриотизме! Мы помним и будем помнить всегда, мы чтим все, что Вы для нас сделали наши ветераны, наши великие герои”, – подписала свой пост певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Июл 2019 в 2:35 PDT

Фанаты тоже были тронуты чувственным чтением. “Слезы покатились сами…”, “Красивый стих с мудрыми словами. Помним”, “Спасибо, Оля, за такое проникновенное стихотворение”, – пишут умиленные подписчики.

Кстати, помимо чтения стихов, Ольга Бузова решила поделиться историей своей семьи и рассказать о героях. “Начала писать небольшую историю о моих героях в семье. Внутри такое вот неописуемое чувство… гордости и скорби”, – откровенничает певица.

Напомним, с именем Бузовой связан серьезный скандал на тему военных лет. Однажды певица опубликовала ролик, на котором вылизывает тарелку и называет себя “блокадницей”. Неприемлемое высказывание на тему блокады Ленинграда вызвало тогда волну критики в сторону дивы.