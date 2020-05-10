Путин гарантировал укрепление войск при любых обстоятельствах

10.05.2020, 0:16, Новости дня

При любых обстоятельствах планы по укреплению всех видов и родов войск будут реализованы, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин поздравил «всех выпускников военных вузов и академий Министерства обороны» с Днем Победы и, «конечно, с успешным завершением учебы».

Президент отметил, что «начинать отсчет своей будущей службы» в 75-ю годовщину Победы – «огромная честь и ответственность», сообщается на сайте Кремля.

Путин указал, что «наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества». Для военных «легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твёрдости и силы».

Он назвал офицеров-выпускников «наследниками Великой Победы». Глава государства выразил уверенность, что они «всегда будут держать равнение на поколение победителей».

Как учит история, российская армия должна быть сильной и «способной ответить на любые вызовы и угрозы». Необходимо «обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность» россиян, сообщил Путин.

Он заверил, что РФ продолжит «развивать, совершенствовать Вооруженные Силы». Путин подчеркнул, что «намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой» будут реализованы «при любых обстоятельствах».

Путин отметил, что речь идет и о вооружениях, которые «не имеют до сих пор аналогов в мире».

Он сообщил, что «в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы». В частности, будут отрабатывать новые формы взаимодействия войск. Для этого планируется проводить внезапные проверки с использованием самых передовых технологий.

Путин призвал выпускников уделить самое серьезное внимание «обучению подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины». Он подчеркнул, что РФ и российский народ рассчитывают на офицеров, которым обеспечат «достойные условия службы и жизни».

Президент также передал слова благодарности «наставникам, всем, кто в аудиториях и на полигонах учил «науке побеждать».

Он пожелал выпускникам «успехов в почетном и благородном деле ратного служения Отечеству», а также здоровья и счастья их близким.

«С Днем Победы!» – сказал президент.