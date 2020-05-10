 

Мнение: “Маршалы Победы”

10.05.2020, 0:09, Разное

Вышли 10-я и 11-я серии документального проекта от МО РФ.
Серия "Маршалы Победы" посвящена как не трудно догадаться маршалам Победы, с упором на фигуры Жукова и Рокоссовского.
Серия "Непобедимая Япония на пути русского танка" посвящена разгрому империалитической Японии.

Также в цифровой прокат вышел документальный фильм "Волга в огне" посвященный подвигу речников-волжан во время битвы за Сталинград.
Смотреть можно здесь https://samarafilm.ru/2020/05/09/volga-v-ogne-smotret-onlajn/ (билет – 150 рублей)

Плюс еще читатели сообщают, что над Сталинградом запустили воздушные шары с плакатом "Родина-Мать зовет!" и портретами Сталина и Жукова.

Плюс еще разное.

1. Как случай на вокзале повлиял на судьбу послевоенного Минска – http://www.ctv.by/sluchay-so-stalinym-na-vokzale-kotoryy-reshil-sudbu-poslevoennogo-minska
2. Виртуальный воздушный парад в DCS ко Дню Победы – https://www.youtube.com/watch?v=sIhLx99jgvc&feature=emb_title (в этом году модная тема)
3. Россия синхронизирует с Китаем день окончания второй мировой войны – http://perevodika.ru/articles/1209141.html (китайцы о некоторых подтекстах смены даты с 2 на 3 сентября)
4. Плановое хозяйство СССР 1945 года. Журнал "Госплана СССР" за первые 6 месяцев 1945 года http://istmat.info/node/60881 (документально о том, что представляла из себя советская плановая экономика на завершающем этапе войны)

Тему "А может давайте не праздновать" и прочее, вроде очередного осквернения остатков мемориалу Коневу в Праге, оставлю на завтра.

Ну и праздничный салют в Москве.

Еще раз всех с Днем Победы!

Источник: Colonel Cassad



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