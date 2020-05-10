Мнение: Дас ист катастроф

10.05.2020, 0:06, Разное

Сегодня известный в прошлом (во всяком случае, мне) жижист Архип через свой Фейсбук оповестил всех, что подхватил ковидную пневмонию, правда, “она протекает легко” и его отпустили лечиться домой. Снаряды падают всё ближе!

И вот еще интересное мнение иностранца, который при этом пребывает в России, такой взгляд “изнутри наружу”. Высказался футболист-легионер из команды высшей российской лиги “УФА”.

“Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказал о ситуации с коронавирусом в России и выразил сомнения, что сезон РПЛ возобновится.

«За последние три недели Россия преодолела рубеж в 150 тысяч случаев. В больницах больше нет мест. Нам месяц нельзя выходить на улицу. Ситуация становится все хуже и хуже. В день фиксируют по 10 000 случаев, а в городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга просто катастрофа.

В Башкирии сейчас гораздо спокойнее, тут всего 1 200 зараженных. В Уфе закрыто все, кроме продуктовых магазинов, но их здесь достаточно много, так что не испытываем больших проблем. Можно спокойно ходить в магазин, но обязательно в маске.

Если честно, не думаю, что сезон возобновят. Ситуация становится хуже с каждым днем. Фиксируют много случаев заражения в больших городах. Некоторые футболисты уехали в родные страны и непонятно, смогут ли они вернуться в Россию», — сообщил Тилль.

http://mental.lu/2020/05/07/olivier-thill-en-russie-cest-une-catastrophe/

Хм… В родной Тиллю Франции количество умерших от вируса – более 26 тысяч, в соседней Британии – и вовсе почти 32 тысячи, сколько в США – лучше и не знать вовсе. В России при этом – менее 2 тысяч, но катастрофа – у нас. Всё как всегда.