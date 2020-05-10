Личное: Пирожки для дедушки

10.05.2020, 0:05, Разное

Обратите внимание на живот Евгения Петросяна. Именно так, в моём представлении, выглядит живот больного человека, который в любой момент рискует умереть от остановки сердца.



Фото: Соцсети

Именно в таких животах, как у Петросяна, мужчины носят свои инфаркты.

Именно для таких мужчин, как Петросян, диета — это абсолютный синоним жизни.

Жизнь = диета.

Нет диеты — нет жизни. Вот такое простое уравнение.Посмотрим, чем кормит Евгения Ваганыча его относительно молодая жёнушка?

Вот пирожков в масле нажарила:

Видео: Соцсети

Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть.

Танюша очень старается. Вот пончиков — опять же: в масле! — нажарила, сахаром щедро посыпала.



Фото: Соцсети

Если бы я съела такой пончик, я бы болела, как минимум, неделю. И это — я: здоровая женщина 38 лет, ежедневно занимающаяся спортом на протяжении двух последних десятилетий.

Представляете, что означает жрать такие пончики для 74-летнего откровенно толстого старичка? Повторю: верную смерть.

Танечка не унимается. То у неё — тортик «Ходячий холестерин», то палочки из теста, карамели и шоколада «Привет, диабет!»



Фото: Соцсети

У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете?

Кто, по-вашему, Танечка: дурочка, которая просто не понимает, что для дедушки жареные в масле пирожки — это быстрый путь в могилку, или продуманка, мечтающая поскорее овдоветь?

Я вас слушаю очень внимательно.