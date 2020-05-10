 

Личное: Пирожки для дедушки

10.05.2020, 0:05, Разное

Обратите внимание на живот Евгения Петросяна. Именно так, в моём представлении, выглядит живот больного человека, который в любой момент рискует умереть от остановки сердца.


Фото: Соцсети

Именно в таких животах, как у Петросяна, мужчины носят свои инфаркты.

Именно для таких мужчин, как Петросян, диета — это абсолютный синоним жизни.

Жизнь = диета.

Нет диеты — нет жизни. Вот такое простое уравнение.Посмотрим, чем кормит Евгения Ваганыча его относительно молодая жёнушка?

Вот пирожков в масле нажарила:

Видео: Соцсети

Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть.

Танюша очень старается. Вот пончиков — опять же: в масле! — нажарила, сахаром щедро посыпала.


Фото: Соцсети

Если бы я съела такой пончик, я бы болела, как минимум, неделю. И это — я: здоровая женщина 38 лет, ежедневно занимающаяся спортом на протяжении двух последних десятилетий.

Представляете, что означает жрать такие пончики для 74-летнего откровенно толстого старичка? Повторю: верную смерть.

Танечка не унимается. То у неё — тортик «Ходячий холестерин», то палочки из теста, карамели и шоколада «Привет, диабет!»


Фото: Соцсети

У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете?

Кто, по-вашему, Танечка: дурочка, которая просто не понимает, что для дедушки жареные в масле пирожки — это быстрый путь в могилку, или продуманка, мечтающая поскорее овдоветь?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Пользователь запустил Windows 10 на системе со 192 МБ ОЗУ

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

13.04 / В Москве у пенсионера похитили более 1 миллиона рублей

27.04 / Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к народу

10.04 / Карантинный торт и много клубники: актриса Эль Фаннинг получила на свое 22-летие необычные сладкие подарки

30.03 / В ФЗНЦ подтвердили побег своего сотрудника из ливийской тюрьмы “Митига”

16.04 / Мнение: Нечто новое о перспективах эпидемии в России

14.04 / Россиян предупредили о резком подорожании тарифов на мобильную связь

30.04 / Ученые: Лимонный сок эффективно борется с онкологическими болезнями

15.04 / Скоро ли появится лекарство или вакцина против коронавируса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска