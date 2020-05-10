FAZ – тёмная сторона Силы на службе добра — за соблюдением карантина в Маниле следит Дарт Вейдер

10.05.2020, 0:00, Новости дня

В одном из бедных районов столицы Филиппин Маниле за соблюдением условий карантина следит сам Дарт Вейдер, пишет Frankfurter Allgemeine. Акция призвана подбодрить людей, которые вынуждены оставаться дома несмотря на наводнения.

Тёмная сторона Силы на службе добра. В одном из бедных районов в столице Филиппин Маниле за соблюдением правил во время эпидемии коронавируса следит Дарт Вейдер.

Так как здесь сейчас происходят наводнения, многим трудно оставаться дома. Эта инициатива призвана подбодрить людей.

МЮРИЭЛЬ БАЛДАГО, участник акции: Мы подбадриваем жителей, чтобы они оставались дома до последнего. Когда они нас видят, они могут выглянуть из окна и помахать нам, а мы помашем им в ответ. Мы порадуемся, если это сделает их счастливыми. Большей награды нам не нужно.

По данным университета Джонса Хопкинса, на Филиппинах 10 тысяч заражённых коронавирусом.

Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.