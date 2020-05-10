Обозреватель SCMP – «враг моего врага» — коронавирус может помочь Си избавиться от Трампа

10.05.2020, 0:00, Новости дня

Хотя коронавирус ударил по имиджу Китая и, возможно, пошатнул политические позиции Си Цзиньпина внутри страны, в конечном счёте лидер КНР может обернуть пандемию в свою пользу, считает обозреватель South China Morning Post Роберт Боксуэлл. Кризис, уменьшающий шансы Дональда Трампа на переизбрание, может помочь Си избавиться от проблемы в лице действующего американского президента.



Reuters

2019 год был не самым простым для лидера КНР Си Цзиньпина: торговая война с США, которая, похоже, и не собирается заканчиваться, протесты в Гонконге, всё активнее выступающем против политики «одна страна — две системы», ухудшение отношений с Тайванем. А теперь ещё и вышедший из-под контроля и распространившийся по всему миру коронавирус, пишет обозреватель South China Morning Post Роберт Боксуэлл.

Если раньше политические позиции Си выглядели весьма уверенно, то сейчас многие за пределами КНР задумываются о том, насколько сильно все эти события ударили по положению китайского лидера в Коммунистической партии. Никто не может сказать наверняка, но пандемия точно не слишком хорошо сказалась как на самой КНР, так и на её лидере.

Тем не менее, подчёркивает аналитик, в конечном счёте Си может обернуть коронавирус в свою пользу и решить свою проблему с американским президентом Дональдом Трампом.

Первые случаи массового заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. И по мере того как эта тема стала всё шире освещаться в новостях, весь мир думал, что Китай сможет сдержать распространение болезни. Однако с течением времени ситуация переросла в полномасштабный международный кризис, пандемию.

США первыми начали выступать с обвинениями. Американские политики и журналисты стали называть коронавирус «китайским» и критиковать Пекин на неспособность взять под контроль вспышку заболевания на ранних этапах. Китай, как отмечает Боксуэлл, принял оборонную стойку и развернул большую пиар-кампанию, в которой в ход пошли и фейковые новости, и полетевшие в адрес американцев обвинения в расизме и ксенофобии. Дошло до того, что появились заявления, будто КНР, пострадавшая первой, была спасена с помощью своей системы управления и теперь готова благородно прийти на помощь остальным странам, чтобы урегулировать кризис, в котором никто не виноват.

Здесь нашлись те, кто посчитал, что Китай, мягко говоря, перегибает палку, разыгрывая карту гуманитарной помощи. По мнению обозревателя, это в какой-то мере справедливые утверждения, которые, несомненно, тоже скажутся на имидже Пекина и, возможно, аукнутся и самому Си.

Впрочем, по словам эксперта, пандемия для Китая в итоге может пройти под девизом «враг моего врага — мой друг». Существует мнение, что коронавирус куда опаснее для администрации Дональда Трампа, чем для Си Цзиньпина.

Сегодня политические оппоненты американского лидера и большая часть СМИ страны, отошедшие от скандала с Украиной и импичментом, не скупятся на критику в отношении того, как Трамп справляется с кризисом. Регулярные брифинги для прессы, которые не проходят без обмена колкостями между главой Белого дома и журналистами, негативно сказываются на рейтинге Трампа. И сам президент своими комментариями мало помогает исправить ситуацию.

И всё это на руку Пекину, считает Боксуэлл. Коронавирус, пошатнул доверие к Китаю в обеих американских партиях, и с этим придётся что-то делать. «Но как вы думаете, кого китайцы предпочтут в Белом доме в течение следующего президентского срока: Трампа или человека, которого Трамп называет «пекинским Байденом?» — рассуждает аналитик.

В течение последних трёх лет действующий американский лидер сделал всё возможное, чтобы усложнить жизнь Си Цзиньпину. И хотя из-за пандемии Пекин столкнётся с повсеместным ухудшением отношения к себе, если коронавирус поможет убрать Трампа из Белого дома, «Си сможет сделать лимонад из особенно кислого лимона».