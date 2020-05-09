“Рискованные вещи”: Кинозвезды, которые прославились благодаря “обнаженным” съемкам

09.05.2020, 23:53, Разное

Профильные эксперты рассказали об актрисах и актерах, прославившихся своей нехарактерной для многих звезд шоу-бизнеса “смелостью”. Речь идет о представителях мирового кинематографа, не постеснявшихся предстать в кадре в обнаженном виде.

Стоит отметить, что готовность сниматься голыми в кино характерна для весьма небольшого количества кинозвезд. Одной из них является Шарлиз Терон, которая на заре своей карьеры исполнила немало ролей, не прибегая к помощи дублеров в сценах “ню”. Одной из запоминающихся картин в этом смысле стала “Голова в облаках”, где актриса исполнила главную роль в паре со своим настоящим возлюбленным Стюартом Таунсендом. Эпизод их совместного принятия ванны в обнаженном виде особо отложился в памяти поклонников.

Со своей стороны, уроженка Италии Моника Беллуччи также может похвастаться прекрасными сценами обнажения в таких фильмах, как “Квартира”, “Необратимость” и “Малена”, причем, по мнению многих киноэкспертов, притягательные объемные формы красавицы разрушают мифы об обязательной “модельной” внешности для ролей подобного плана.

Одной из самых харизматичных ролей Деми Мур стала её работа в киноленте “Стриптиз” – за незабываемый танец с обнажением актриса стала обладательницей огромного по тем временам гонорара в 12,5 миллионов долларов, а также обзавелась обширной армией поклонников.

Примечательно, что сцена со стриптизом стала знаковой и для Ким Бэйсингер – её исполнение танца в культовой эротической мелодраме “Девять с половиной недель” позволило красотке стать обладательницей прозвища “Мисс Эротика” даже при отсутствии навыков профессиональной танцовщицы.

Однако готовность раздеться перед камерой принесла большой успех не только представительницам прекрасного пола. Актер Майкл Фассбендер также смог “проявить” себя на этом поприще. “Мне хочется, чтобы хорошим был любой из фильмов, к которому я приложил руку. Это не значит, что именно всегда так и бывает, но я стараюсь делать рискованные вещи”, – упомянул как-то кумир миллионов. Вероятно, именно таким “риском” было его появление в голом виде в кинофильме “Стыд”, который в итоге оказался абсолютно оправданным: армия поклонниц Фассбендера после киноленты увеличилась вдвое, а он сам номинировался на множество кинопремий.