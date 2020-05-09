Минздрав США начал отгрузку нового лекарства для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19

09.05.2020, 23:50, Новости дня

Министерство здравоохранения и социальных служб в субботу обнародовало план распределения препарата ремдесивир, который был пожертвован Соединенным Штатам компанией-производителем, Gilead Sciences. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Минздрав решил направить пожертвованные дозы ремдесивира в первую очередь в районы страны, наиболее пострадавшие от вспышки COVID-19. Начиная с вечера 7 мая, 30 коробок с препаратом было направлено в Коннектикут, 140 – в Иллинойс, 10 в Айову, 30 в Мэриленд, 40 в Мичиган и 110 коробок отправили в Нью-Джерси. В каждой коробке содержится 40 флаконов с препаратом, который вводится внутривенно.

В начале этой недели ремдесивир уже получили в Индиане (38 коробок), Массачусетсе (117 коробок), Нью-Джерси (94 коробки), Нью-Йорке (565 коробок), Род-Айленде (30 коробок), Теннесси (7 коробок) и Вирджинии (33 коробки).

Gilead Sciences взяла на себя обязательство бесплатно поставить около 607 000 флаконов с экспериментальным препаратом в течение следующих шести недель. Этого будет достаточно для лечения приблизительно 78 000 госпитализированных пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. В целом по всему миру компания пожертвует 1,5 миллиона флаконов лекарства, которое на данный момент считается одним из самых действенных в борьбе с COVID-19.

Департаменты здравоохранения штатов будут распределять препарат в соответствующие больницы, учитывая тяжесть состояния пациентов, которым требуется лекарство. В первую очередь пожертвованный ремдесивир получат пациенты, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких, или люди, у которых наблюдается критически низкое содержание кислорода в крови (ниже 94 процентов).

Предварительные результаты клинического испытания, которое проводилось Национальными институтами здравоохранения США совместно с Gilead Sciences, показали, что применение ремдесивира приводит к более быстрому выздоровлению пациентов. Полученных данных пока недостаточно для того, чтобы определить, помогает ли препарат снизить смертность среди тяжелобольных пациентов.

Лекарство, как ожидается, будет доставлено во все 50 штатов и все территории, входящие в состав США, а также в Администрацию здравоохранения ветеранов и Службу здравоохранения коренных американцев.

В дополнение к пожертвованным дозам для госпитализированных пациентов в США и других странах, ремдесивир в Соединенных Штатах также могут получить участники клинических испытаний.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение на использование ремдесивира 1 мая, позволив врачам назначать препарат для лечения подозреваемого или лабораторно подтвержденного COVID-19 у взрослых и детей, которые были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.