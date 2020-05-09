 

После мероприятий ко Дню Победы в Украине открыто четыре уголовных производства – Нацполиция

09.05.2020, 23:42, Новости дня

В День Победы, 9 мая, в Украине прошло 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек, проинформировал глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает сайт ведомства.

По данным Нацполиции, поступило 93 сообщения о возможных нарушениях.

“По результатам отработок всех сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов”, – отметил Клименко.

Он рассказал, что в Сумской и Луганской области дела расследуются по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины, а в Донецкой области и Киеве – по ст. 296 (хулиганство) УК.

В частности, в Дарницком районе Киева побили мужчину с шарфом, на котором была символика одной из партий.

Большинство составленных протоколов касаются использования георгиевской ленты и нарушения правил карантина, отметил глава Нацполиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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