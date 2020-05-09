В Германии тестируют украинские лекарства от коронавируса – посол

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09.05.2020, 23:42, Новости дня

В немецких лабораториях тестируют украинские препараты, которые впоследствии могут применять для лечения коронавируса. Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, договоренность о таком сотрудничестве между украинскими и немецкими учеными была достигнута во время видеоконференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

“У нас действительно очень неплохой опыт [сотрудничества в сфере борьбы с COVID-19]. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируют некоторые украинские медпрепараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести учреждения Национальной академии наук Украины с ведущими центрами, работающими в Германии”, – сказал Мельник.

О каких препаратах идет речь, дипломат не уточнил.

12 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов выплатить $1 млн украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Доктор биологических наук, действующий член Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко отмечал, что подобные исследования обойдутся минимум в $100 млн, кроме того, в Украине нет сертифицированных лабораторий необходимого уровня защиты.

6 мая Ляшко признал, что разработок вакцины на территории Украины не ведут.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

В мире работают над 119 проектами вакцины против коронавируса, сообщила 28 апреля Лондонская школа гигиены и тропической медицины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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