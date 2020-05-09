Коронавирус унес жизнь настоятеля Покровского храма в Москве

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09.05.2020, 23:35, Новости дня

От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Москве скончался настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово протоиерей Владимир Бушуев.

Ранее священнослужитель был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом "двустороннее воспаление легких", а у ряда прихожан храма был подтвержден коронавирус, передает ТАСС.



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