 

Экс-тренер сборной России Хиддинк вспомнил про судейский беспредел

09.05.2020, 23:35, Новости дня

Бывший наставник сборной РФ по футболу Гус Хиддинк рассказал о матче, который запомнился ему отвратительным судейством. По мнению голландского специалиста, в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной" рефери вел себя крайне подозрительно.

"Судейство в тот вечер было худшим из того, что случалось на моей памяти. Тогда единственный раз в жизни я подумал, что судью могли купить. Раньше к его работе не было никаких нареканий, а тут работа рефери меня очень удивила", – цитирует Хиддинка Ziggo Sport.

Напомним, что ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной", которая состоялась в 2009 году, обслуживал норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе. Арбитр тогда не увидел в паре эпизодов очевидную игру рукой футболистов "сине-гранатовых" в своей штрафной.

Хиддинк в 2009 году возглавлял лондонский клуб. Игра с "Барселоной" завершилась со счетом 1:1. В первой встрече также была зафиксирована ничья – 0:0. За счет гола на чужом поле испанцы вышли в финал турнира.



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