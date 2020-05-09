 

В Гвинейском заливе пираты атаковали суда с россиянами на борту

09.05.2020, 23:35, Новости дня

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global сообщает, что в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовое судно Rio Mitong под флагом Коморских Островов и похитили двух человек, предположительно, граждан РФ и Украины.

Также неизвестные высадились на борт стоящего на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея) научно-исследовательского судна Djibloho и, по неподтвержденной информации, похитили двух челнов экипажа, граждан России, передает ТАСС.

Гвинейский залив – одна из зон Мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее высокая активность морских пиратов.



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