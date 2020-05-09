Мнение: Письмо: “Посягаю на его свободу и деньги”

09.05.2020, 23:24, Разное

Ну и вот это еще в плюс к предыдущему письму про часики разберем.

Здесь девушка совсем молодая и часики у нее не тикали, но две полоски получились.

Так и выходит, у кого-то часики, у кого-то две полоски, то и другое может оказаться проблемой. Только второе станет позже счастьем скорее всего, а первое нет, если так и останется часиками.

uzarina

Эволюция, здравствуйте! Надеюсь, попаду к вам на разбор.

Мне 23, я месяц как забеременела, сейчас думаю, как будет правильнее поступить.

(Девушки, надо предохраняться. Если вы беременеете до брака, вы оказываетесь в очень невыгодном положении, и отвертеть все назад не получится. Пусть мужчина относится легкомысленно и не хочет предохраняться, вы должны сами быть ответственными, потому что последствия лягут на вас. На него тоже, но вам от этого легче не станет)

Прошлым летом я познакомилась с молодым человеком М на сайте знакомств, он на 9 лет старше меня и тогда только переехал из другого города по работе. Сначала встречи были редкими, а потом как-то очень быстро все закрутилось, через месяц я переехала к М, еще несколько месяцев платила за свою аренду комнаты, а потом совсем перебралась со всеми вещами.

У М ОЗ выше. М начитанный, нравится многим людям и зарабатывает раза в 3-4 больше меня. Я по внешности нормальная, в работе полный швах, квартиры своей нет, разве что моложе, и ему нравится, что я беру на себя быт. Делами по дому заниматься мне вообще не сложно, в прошлых отношениях я тоже отвечала за продукты-уборку-готовку. Для любимого человека это все в удовольствие даже, да и чувствую себя спокойней, что хоть что-то могу ему дать.

(Главное не забывать, что бытом вы занимаетесь не только для него, а в основном для себя, продукты и средства для уборки, для хозяйства покупаются на его деньги, находитесь вы на его жилплощади, пользуетесь чистотой, уютом и едой сами тоже. Поэтому вклад ваш в быт есть, но не так, как принцессы часто считают, что они одаривают мужчину, если готовят из его продуктов суп, который сами же и едят, и моют за собой же посуду)

М снимает квартиру, его деятельность связана с постоянным общением с клиентами, и приходя домой, он обычно морально отдыхает, что-нибудь смотрит про политику или природу. С работы ему звонят вплоть до самой ночи – он говорит, что эмоционально очень истощает. М периодически говорил, что уже готов к ребенку и хотел бы, чтобы он у нас появился, но мне не доверяет. Он очень бурно реагирует в ситуациях, где я могу что-то скрывать: соцсети, встречи с подругами, всякие вкладки в компьютере.

(Это естественно. Найдется мало мужчин, которые спокойно относятся к ситуациям возможной измены. Если вы вступаете в отношения с мужчиной, он хочет быть уверен в верности, причем не сам сторожить, а чтобы вы не давали повода сомневаться. Некоторые дуры думают, что “мужчин надо держать в тонусе”. Только не тогда, когда вы живете вместе и мужчина много вкладывается. Он чувствует себя ослом, когда вы ведете себя так, будто вы сами по себе)

Мне нечего скрывать, у меня все в открытом доступе. Я знаю, что он читал все мои переписки в вк, один раз вспылил из-за пятна на шее, сказал, что это похоже на засос, как-то даже в парк погулять одну не отпустил – шел сзади всю дорогу.

(Подозрение в засосе на шее – это серьезное подозрение. Автору надо что-то делать с собой, если она выглядит так, будто способна на такое. Ну и прогулка у них получилась странная. Почему она хотела гулять в парке обязательно одна? Зачем она не позвала его идти вместе, а не позади? И рассказывает это все так, будто она совершенно нормальна, а он какой-то не такой)

Извинялся спустя некоторое время. Открыто говорил, что не верит никому, кроме себя, это чувствуется. Я несколько раз в моменты, когда он злился, порывалась уйти к себе, обижалась, но он отходил, и я оставалась.

(Она его строит скалками в виде “уйду к себе”. Ничего хорошего, автор. В такие моменты партнер убеждается, что отношения для него невыгодны и опасны, даже если вы ему очень нравитесь)

Иногда мы куда-нибудь выбирались, ездили за город. М за мной ухаживает, особенно на людях, везде платит сам. Я стараюсь какие-нибудь мероприятия находить, тоже что-нибудь для него организовывать, если кажется, что такое М может понравиться.

(За его счет, но считает это равными вложениями)

Несколько недель назад случилась задержка и две полоски на тесте. Я в первые несколько дней точно знала, что сделаю аборт, я сейчас не могу даже себя нормально обеспечить, а с ребенком совсем ахтунг будет.

(Автор, вы и через пять-десять лет не сможете нормально обеспечить ребенка скорее всего. Чтобы обеспечить себя и новорожденного ребенка самостоятельно, надо быть очень устойчивой финансово и профессионально и морально. На это редкие женщины способны. Выживают, цепляясь за родителей и мужчин, а вот так чтобы действительно сами и без сильного стресса – очень редкие. Не обольщайтесь мыслями, что через пару лет вы сможете, вам все равно нужен будет мужчина)

Ходила так пару дней, поняла, что не могу не сказать М. Узнает все равно, и я очень сильно об этом пожалею. И чем больше шло времени, тем меньше было сил и мыслей в сторону аборта. Сказала. М был рад, купил цветы, но расписываться не хотел, согласился только потому, что для меня это важно.

(Она ждала кольца в зубах. Хотя и так его реакция лучше, чем можно было предположить. Для него все это предприятие связано с большими рисками и серьезной нагрузкой, а выгоды сомнительны. Если отношения с автором не сложатся, он будет платить алименты ребенку, который будет расти отдельно или с другим отцом, а в случае брака еще и делиться имуществом)

Когда подала электронное заявление на месяц вперед, М сказал, что я тороплюсь, и отказался так рано расписываться, пошутил, что до этого его, оказывается, в загс и не тащили – вот я по-настоящему осадила. Видимо, он считает, что я специально забеременела, теперь посягаю на его свободу и его деньги…

(Он не считает, что специально, он считает, автор, что вы и без брака можете родить. А он будет рядом, пока жизнь с вами будет лучше, чем без вас. Ему так кажется выгодней пока. А вам выгодней расписаться с ним, если вы собираетесь рожать. Вот такое простое разделение. В его интересах не жениться, в ваших интересах пожениться. Оцените это и будьте довольны, если он в принципе согласен. Уговаривайте его тактично, без истерик и угроз. Скажите, что не хотите рожать без брака, а в браке постараетесь быть ему хорошей женой. Чтобы быть независимой с гордым лицом, надо было предохраняться и не беременеть до брака. И финансовая независимость нужна, чтобы позиционировать себя сильной и свободной женщиной. А так выгодней не строить из себя ничего, чем вы не являетесь)

У меня сейчас действительно ни кола, ни двора, профессию, которой хочу заниматься в будущем, только изучаю. И я сейчас думаю, как мне лучше поступить: сказать, что я ни к чему не готова, и он мне ничего не должен? Делать аборт?

(Аборт – это серьезный риск. Ни один врач, ни один нормальный психолог не посоветует вам аборт без медицинских показаний. Вы имеете на это право, если категорически не хотите ребенка и не хотите оставаться с этим мужчиной. Но если вы собираетесь продолжать с ним отношения, глупо делать аборт. Вы должны оценить риск остаться бесплодной после аборта, этот риск очень велик)