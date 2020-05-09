 

“Никогда не говори никогда”: Певица Таня Терёшина показала тело в кожаном БДСМ-костюме

09.05.2020, 23:09, Разное

Популярная певица Таня Терёшина разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в откровенном наряде в стиле БДСМ. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы подписчиков.
Стоит отметить, что в своем 41-летнем возрасте исполнительница демонстрирует весьма притягательные формы, которым могут позавидовать многие более молодые коллеги по шоу-бизнесу. В прошлом в микроблоге экс-вокалистки группы Hi-Fi было немало снимков довольно смелого содержания, однако она уже три года состоит в браке, воспитывая двух детей. И, похоже, звезда решила “остепениться”, продемонстрировав такое решение весьма оригинальным способом. На опубликованном фото, извлеченном, по её словам, из личных архивов, Таня Терёшина предстала в образе коварной соблазнительницы, облаченной в обтягивающее БДСМ-одеяние, частые вырезы в котором открывают взору зрителей её шикарное тело. Данный снимок звезда сопроводила заявлением, что приняла окончательное решение отказаться от съемок в откровенных образах и максимум, чем готова радовать поклонников, – старыми снимками, сохраненными в телефоне и не только. “Всё. Баста!” – решительно “подвела черту” красотка.

Публикация вызвала у фолловеров взрывную смесь восторга и негодования. Подписчики мужского пола выразили решительный протест против озвученного Терёшиной стремления, а поклонницы попытались “образумить” певицу признанием, что она нравится представительницам прекрасного пола совсем не меньше. “Никогда не говори никогда”, – таким дальновидным изречением поспешила успокоить остальных одна из посетительниц аккаунта звезды.



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