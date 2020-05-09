 

ОНФ осудил действия Facebook

09.05.2020, 23:08, Новости дня

Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева выразила возмущение массовым удалением соцсетью Facebook фотографии, на которой запечатлено Знамя Победы над Рейхстагом.

Плещева рассказала, что в регионах активисты ОНФ «запустили челлендж в поддержку Знамени Победы» в Facebook, сообщается на сайте ОНФ.

Она назвала подобную «блокировку без каких-либо веских причин» глупостью и отметила, что в таких случаях нельзя молчать, иначе глупость «становится трагедией». 

«С этого начинался фашизм и другие страшные беды», – сообщила Плещева, призвав не допустить превращения подобных ситуаций в «норму», а в дальнейшем – «в непоправимую ошибку и трагедию».

«Пусть наши страницы заблокируют, но #победунезаблокировать. Мы не дадим», – сказала она.

Сообщение на сайте ОНФ сопровождается хештегами #заблокируйэтоцукерберг и #победунезаблокируешь.

В субботу, в День Победы Facebook начал блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Пользователи жаловались, что соцсеть блокировала их аккаунты и запрещала им публикации в течение 24-х часов.

Facebook объяснила массовое удаление постов ошибкой автоматизированного инструмента. Соцсеть извинилась перед пользователями за доставленные неудобства.



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