 

Пугающая стабильность: в России выявили еще 10 тысяч больных коронавирусом за сутки

09.05.2020, 23:05, Разное

Ко Дню Победы в стране зафиксировано еще 10817 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен в 84 регионах России. Стоит отметить, что у 40,7% новых пациентов симптомы болезни не проявлялись. За последние 24 часа из жизни ушли 103 человека. Из них 53 заболевших находились в Москве.

К слову, больше всего заразившихся снова выявили в столице, где карантин продлили до 31 мая. Коронавирусная инфекция была обнаружена у 5667 человек. 85% новых пациентов – младше 65 лет. Второе место по количеству заболевших COVID-19 занимает Московская область, третье – Санкт Петербург. Далее по списку – Нижегородская и Свердловская области.

Таким образом, к 9 мая в стране находится более 198 тысяч человек, подхвативших уханьскую заразу. Согласно официальным данным, от коронавируса скончались 1,8 тысяч пациентов. Справиться с COVID-19 смогли порядка 32 тысяч жителей страны. Россия занимает 5 место по количеству заразившихся коронавирусом, после США, Испании, Италии и Великобритании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Май 2020 в 11:50 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Мнение: Список преступлений

19.04 / Мнение: О целях московского «некарантина»

03.04 / Как спасаться застрявшим за границей россиянам

29.03 / Знаменитая оперная певица Светлана Касьян попала в больницу с коронавирусом

26.04 / Чулпан Хаматова при работе над фильмом «Зулейха открывает глаза» не раз хотела отказаться от съемок

11.05 / «Не держите ничего в тайне»

28.04 / Мнение: Это новый дивный мир

09.04 / Мнение: Россия перестанет качать нефть?

28.04 / Стало известно о введении обязательной регистрации мобильных телефонов

30.04 / «Улыбаются только родители»: Аршавин высмеял семейные фото Рудковской и Плющенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска