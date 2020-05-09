“Бессмертный полк” 2020 – уникальные фото растрогали до слез

09.05.2020, 23:05, Разное

Об изменениях в проведении массовых мероприятий 9 мая было известно заранее. О том, что большинство из них будут отменены или перенесены, рассказал еще в апреле президент России Владимир Путин. Сразу было понятно, что это коснется и акции “Бессмертный полк” – одной из самых массовых из тех, что проводятся в День Победы.

Организаторы хотели во чтобы то ни стало сохранить народный статус мероприятия, чтобы к нему могли присоединиться как можно больше людей. В итоге было принято необычное решение – провести шествие “Бессмертного полка” онлайн.

Такой формат был выбран для тех территорий, где массовое мероприятие невозможно было организовать в связи с режимом самоизоляции. Например, в Москве и Подмосковье действуют строгие правила карантина, поэтому жители столицы и близлежащих городов присоединились к акции “Бессмертный полк” в Сети.

Мероприятие стартовало онлайн ранним утром 9 мая. Его можно было смотреть онлайн, по некоторым телеканалам и на больших городских медиаэкранах. Трансляция “Бессмертного полка” была размещена и на “Дни.ру”.

В странах, где распространение коронавируса удалось остановить, были организованы небольшие шествия. Например, так акция “Бессмертный полк прошла в Израиле.

В привычном формате прошло мероприятие и в Пхеньяне. По заверениям местным властей, коронавирус не смог добраться до КНДР. Люди вышли на улицы с фотографиями ветеранов.

Не смотря на угрозу заразиться, почтили память участников Великой Отечественной войны жители многих российских городов. Эти снимки были сделаны в Владивостоке и Новосибирске. Многие из тех, кто вышел на улицу с фотографией родственника-ветерана, были в защитных масках и перчатках.

Параллельно с “Бессмертным полком” во многих городах России проходит акция “Окна Победы”. Люди вывешивают на окна фотографии или рисунки участников Второй мировой войны.

Уникальная акция прошла в Калининграде – “Бессмертная эксадра”. Так военнослужащие Балтийского флота почтили память героев, погибших во время Великой Отечественной.