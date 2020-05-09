Создана экспериментальная генная терапия

09.05.2020, 23:00, Новости дня

Используя экспериментальную генную терапию, американские ученые заставили мышей похудеть, увеличили их силу мышц и защитили от развития воспалений.

По словам ученых, им удалось создать перспективную методику лечения последствий развития остеоартрита и средство для борьбы с ожирением. Специалисты смогли создать генную терапию, которая может ликвидировать последствия развития ожирения, среди которых: лишний вес, остеоартрит, воспаление и ослабленные мышцы.

По мнению биологов, повышение активности гена FST, которые отвечает за выработку фоллистатина, способно защитить пациентов, страдающих от развития остеоартрита и ожирения в пожилом возрасте. Ученые подтвердили свою теорию на грызунах, которые сидели на высококалорийной диете. Обнаружилось, что повышение активности гена FST защитило мышей от остеоартрита, понизило концентрацию глюкозы и инсулина в крови.