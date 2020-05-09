Конспирологи: “Мадонна, Том Хэнкс и Опра Уинфри являются виновниками пандемии COVID-19”

09.05.2020, 22:53, Разное

Конспирологи на просторах глобальной паутины активно выступают с обвинениями в адрес популярных звезд Голливуда. В Сети говорят о причастности Мадонны, Тома Хэнкса и Опры Уинфри к педофилии, спровоцировавшей пандемию COVID-19.

Согласно предположениям сторонников мирового заговора, причиной “всех бед” является пицца и наличие аденохрома в организме детей. В основе этой версии – “пиццагейт”, сообщения о котором можно найти в 2016 году. В США в разгар президентских выборов в Wikileaks “слили” переписку Джона Подесты (глава штаба Хилари Клинтон) и владельца пиццерии Comet Ping Pong. Пользователи форума 4chan после прочтения сообщений наткнулись на слова, под которыми могла подразумеваться торговля людьми и педофилия. Так, под фразой “пицца с сыром” якобы скрывалась “детская порнография”. Информация о скандальной репутации представителя Клинтон стремительно разошлась по Сети, однако об инциденте быстро забыли после обыска в пиццерии.

Конспирологи вспомнили о смерти Джеффри Эпштейна, скончавшегося в 2019 году. Миллиардер якобы был причастен к привлечению несовершеннолетних к занятиям проституцией. Они полагают, что Эпштейн издевался над девушками-подростками, пытаясь добыть из их организма адренохром. Не замеченным не остался и Харви Вайнштейн, выдавший имена знаменитостей-педофилов для смягчения собственного наказания.

Правительство США, считают конспирологи, приняло решение вычислить причастных с помощью коронавируса. По мнению “экспертов” в скандал втянуты все знаменитости, зараженные COVID-19, среди которых Мадонна, Том Хэнкс, Опра Уинфри.