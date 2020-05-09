 

Обама назвал политику Трампа по борьбе с COVID-19 «хаотичным бедствием»

09.05.2020, 22:48, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал действия нынешней американской администрации по борьбе с коронавирусом.

CNN ссылается на запись разговора Обамы с бывшими сотрудниками его администрации. Обама заявил: «Отчасти это причина, по которой ответ на этот глобальный кризис был такой вялый и спорадический». По его мнению, нынешние власти США придерживаются принципов «а что в этом есть для меня?» и «плевать на всех остальных». В итоге наблюдается «совершенно хаотичное бедствие».

Кроме того, Обама возмутился ситуацией вокруг Майкла Флинна, который был советником действующего президента США Дональда Трампа. Обама сообщил об угрозе верховенству закона, ведь прежде никогда «осужденный за дачу ложных показаний» не «уходил безнаказанно», передает РИА «Новости».

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США коронавирус выявлен у более чем 1,2 млн человек, скончались свыше 77 тысяч.

Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным помощником Трампа, оказался положительным.



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