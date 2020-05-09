Личное: Желаю сдохнуть

09.05.2020, 22:45, Разное

В День Победы у меня есть одно пожелание.

Я искренне, от всей души желаю сдохнуть всей той быдло-гламурной кодле, которая, сверкая многомиллионными винирами, пиарится (часто — за деньги из госбюджета) на теме Великой Отечественной войны.



Фото: Соцсети

Да, сдохнуть. Именно так я и сказала.

Всем тем соскам из Эскортограма, которые накрасили свои похабные морды, обтянули силиковые сиськи гимнастёрками и снялись за деньги из наших с вами налогов в видео для YouTube, я желаю оказаться в эпицентре военных действий.

И не просто там оказаться, а желательно — не выжить. Как не выживают они в своих пошлейших видео.

Всем гламурным метросексуалам то с розовой, то с бордовой иногда шевелюрой, которые коряво изображают из себя героев, погибающих на поле боя, я желаю погибнуть. Хотя бы в автокатастрофе.

Мне их будет не жаль от слова совсем.

Наш мир переполнен тупой пошлостью.

Я уже отказываюсь произносить слово «патриотизм», потому что в моём сознании оно стало синонимом хитрой жопы, сидящей на озере Комо или в Каннах и срубающей ништяки на теме любви к Родине.

Моей, сука, Родине!

Меня воротит, когда недалёкие, прожжённые шлюхи обоих полов пиарятся на костях моего прадеда.

Меня воротит, когда девки, сосавшие члены под камерами публичного дома 2, надевают военную форму.

Меня воротит, когда гимнастёрки и солдатские сапоги напяливают сраные столичные тусовщики — плесень на теле народа.

В таких сапогах погиб мой прадед. В такой форме моя бабушка вытаскивала на себе солдатиков с поля боя.

Не смейте, твари!

Это во-первых.

Во-вторых: буду мочить тех, кто всю эту вакханалию спонсирует, распиливая на прахе советских солдат, включая моего прадеда, бюджет. Мочить так, что мало не покажется. Это я вам обещаю.

Тушисвет у них, видосики, фонарики.

Офонарели, что ли, дебилы?