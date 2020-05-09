Ишингер – Германия не может позволить себе вывод американских ядерных вооружений

09.05.2020, 22:42, Новости дня

Вопрос о выводе американских ядерных вооружений с территории Германии неоднозначен, считает немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. В интервью Deutschlandfunk он отметил, что все решения Германии в данной сфере носят стратегический характер: заявив о выводе ядерных вооружений США, Берлин может поставить под вопрос единство НАТО, эффективность политики сдерживания и свою приверженность многополярному миру.



Reuters

Дебаты вокруг размещённых в Германии американских ядерных вооружений важны и должны проводиться, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своём интервью для Deutschlandfunk.

Ишингер отметил, что он, как и глава фракции СДПГ Рольф Мютцених, выступает за ядерное разоружение и Европу без ядерного оружия, однако вопрос состоит в том, как именно достичь этой цели. Он подчёркивает, что в немецких дебатах почти всегда игнорируют тот факт, что НАТО является самым успешным поборником нераспространения ядерного оружия.

Кроме того, Ишингер критикует аргумент Мютцениха о том, что ядерное оружие необходимо выводить с территории Германии ввиду непредсказуемости Дональда Трампа: по словам дипломата, президента США можно критиковать по многим пунктам, однако факт состоит в том, что он не начал ни одной новой войны и даже выводит американские силы из зон конфликтов.

Также Ишингер подчеркнул, что всё, что Германия делает в вопросе ядерных вооружений, носит стратегический характер. В случае с ФРГ речь всегда будет идти о единстве НАТО, об эффективности политики сдерживания и о приверженности Германии мультилатерализму.

При этом дипломат заявил, что возможно, размещённые на территории Германии американские ядерные вооружения не являются наилучшим и самым правильным инструментом политики сдерживания. Однако для поисков альтернативы требуется обширная дискуссия с участием всех немецких партий.