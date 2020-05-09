Handelsblatt – в экономике США назрели реформы, но Трамп не готов их проводить

09.05.2020, 22:42, Новости дня

Экономика США подобна гоночному автомобилю, пишет Handelsblatt, ссылаясь на слова Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица: в хорошие времена она очень быстро растёт, однако в кризис может сильно пострадать. Вызванная коронавирусом рецессия подтверждает этот тезис: издание отмечает, что в США назрели реформы по усилению социальной сферы, однако Трамп вряд ли будет их проводить, поскольку они помешают быстрому росту в обычных условиях.



Reuters

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц часто сравнивает экономику США с гоночным автомобилем, пишет Handelsblatt. В хорошие времена она быстро продвигается вперёд и США вырываются в экономические лидеры мира. В начале этого года в американской экономике наблюдалась рекордно низкая безработица, а рынки брали одну рекордную высоту за другой.

Однако у гоночного автомобиля есть недостаток: у него нет запасного колеса. Если дело доходит до неполадки, то ущерб становится особенно велик. Это проявилось ещё во время финансового кризиса, отмечает издание: рецессия, вызванная коронавирусом, показала, что с тех пор почти ничего не изменилось.

В апреле 20,5 миллионов американцев потеряли работу — больше, чем когда-либо в истории страны, пишет Handelsblatt. Безработица выросла до 14,7 процентов, что в четыре раза превышает уровень безработицы в феврале этого года. Сторонники кандидата в президенты Джо Байдена и экономисты, такие как Джозеф Стиглиц, приводят в пример европейскую модель: она не столь быстра, однако у неё есть «запасные колёса»: они отмечают, что когда движешься вперёд медленнее, но с постоянной скоростью, то в долгосрочной перспективе прогресс окажется значительней.

Как отмечает издание, большая потребность в реформах назрела в США ещё до кризиса. Многие американцы недостаточно застрахованы, не обращаются к врачу из-за высоких расходов. 40 % населения не могут покрыть незапланированные расходы на коронавирус (в размере примерно $400), поскольку у них нет сбережений.

За несколько недель в США был принят пакет помощи в размере $3 миллиардов долларов, призванный сгладить негативное воздействие пандемии. Издание отмечает, что это могло бы стать хорошей базой для увеличения пособий по безработице, введения надёжных медицинских страховок и укрепления государственных институтов. Ввиду сильного распространения вируса, республиканцы могли бы объявить о смене курса, однако, по мнению Handelsblatt, такое развитие событий маловероятно.

Издание отмечает, что Трамп, более чем любой другой из президентов США, связывает свой успех с экономикой. Поскольку страна начинает медленно смягчать карантин, то Трамп будет нацелен на то, чтобы как можно быстрее вернуться к быстрым темпам роста. Большие расходы на государственные институты и социальную сферу только помешают такому плану.

Сопернику Трампа Джо Байдену также будет непросто уйти от такого курса, пишет Handelsblatt. Для таких масштабных реформ ему понадобится большинство в Сенате и в Палате представителей.