 

Захарова ответила на попытку США исключить СССР из числа победителей нацизма

09.05.2020, 22:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома, который в годовщину победы во Второй Мировой войне назвал победителями нацизма только США и Великобританию, не упомянув о роли Советского Союза.

Захарова рассказала в Facebook, что «сегодня «вместо открыток» многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. «Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается». Официальный представитель МИДа подчеркнула, что «именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте».

По ее словам, «складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия» президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом совместного заявления, посвященного встрече на Эльбе. 

Лидеры двух государств подчеркнули «жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима». Захарова отметила, что в заявлении президентов «воспевался «Дух Эльбы», а вот «в белодомовском твите – только американский». Путин и Трамп указывали на «объединение государств, вопреки противоречиям», а Белый дом – «исключил из числа победителей всех, кроме двух».

Захарова считает, что назвать такое заявление Белого дома можно как угодно: «фальсификацией, издевательством над здравым смыслом, переписыванием истории» – но «мириться с этим нельзя». Официальный представитель МИДа отметила, что подобный твит позволили себе власти страны, которая претендует на звание «лидера свободного мира» и «защитника демократии», «непримиримого борца с фейками».

Напомним, в ответ на заявление Белого дома российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что РФ не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.



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