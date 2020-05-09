 

«Постараюсь быть достойной великого наследия»: Ольга Бузова рассказала о героях своей семьи

09.05.2020, 22:30, Разное

Ольга Бузова сообщила, что в ее семье тоже есть герои. Вокалистка поделилась историями о дедушках и бабушках, совершавших подвиги в Великую Отечественную войну.
В Instagram-аккаунте Ольга Бузова поделилась постом, где написала военные истории семьи. Певица вспоминает слова родителей о дедах и бабушках, которые прошли войну. Она сообщила, что ее дед Яков Лукин дошел до Берлина, служил в пехоте и пришел домой больной туберкулезом. Воевал в Кронштадте Тимофей Максимов, он был мичманом. Иван Лосев– танкист, победу встретил в Праге, после еще воевал с Японией.

Также Ольга Бузова вспомнила о дедушке Иване Семеновиче, водителе на «Дороге жизни», и о бабушке Антонине Назаровой, мотальщицей катушек для подводных лодок. Очень тронула артистку судьба бабушки Аллы, прожившей детство в детдоме. Помнит она не бомбежки, а то, как отец приносил рыбий жир, и его давали детям. Ольга Бузова заявляет, что когда у нее наступают трудности, то бабушка Алла напоминает, что в жизни главное – чистое небо над головой, а все остальные затруднения проходят.

Также певица выразила благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Знаменитость написала, что будет стараться быть достойной такого великого наследия.



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