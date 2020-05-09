Мнение: Шелуха

09.05.2020, 22:25, Разное

Откровенно говоря, даже неясно, какие вообще есть медийные ходы за Путина, когда он попытается выползти из своего укрывища после эпидемии. Начиная с трусливого отказа взять на себя ответственность и возглавить борьбу с коронавирусом (оставим за скобками смысл и достоверность этого мероприятия) все публичные действия Путина вызывают только недоумение, переходящее в какое-то чисто человеческое отвращение.

Разваливается буквально на глазах вся выстроенная медийная шелуха вокруг серенького и никчемного человечка. Гениальность, прозорливость и стратегические таланты рассыпаются вместе с разваливающейся экономикой. Брутальный образ меркнет на фоне отчаянно трусящего и запуганного мужчинки. Пожалуй, ни пенсионная "реформа", которая творчески продолжила то, чем занимались нынешние в Ленинграде в начале девяностых, обворовывая стариков-блокадников, ни оскорбительное "обнуление", вызвавшее неприятие даже у верных путинцев – ничто не обрушило образ Путина, как эти полтора месяца одинокого сидения в убежище, когда страна вошла в состояние войны, пусть враг и выглядит крайне необычно.

9 мая, которое президент встретил в зачищенном до стерильности и продезинфицированном Кремле, в полном одиночестве, только подчеркивает его животный страх. Ни одного приближенного. Рядом – гулкая пустота.

По сути, он вдруг стал тем, кем и был всегда – никем. Собственно, он так всегда себя вел – прятался и пугался. Что во время аварии "Курска", что в начале войны с Грузией, что в событиях 14 года на Украине. Создаваемый лизоблюдами и холуями образ в любой неясной обстановке резко проседал и тускнел, после чего его приходилось напомаживать и натирать до блеска, бросая в бой тяжелую артиллерию. Сегодня же натирать уже нечего – зализанный предыдущими поцелуями "лидер" съежился в мелкого невзрачного человечишку неопределенной наружности.

Может, он и попробует выползти из своего бункера через месяц-полтора. Как знать. Но по всей видимости, теперь у него только один путь – вниз и только вниз. Вряд ли стая товарищей будет долго изображать восхищение, уже сейчас многое из происходящего говорит о том, что караул устал и у нас скоро будет новый Главный. Произойдет ли это по-тихому и буднично или совсем не тихо, мы не знаем. Но время Путина подходит к своему естественному концу. Любой диктатор рассчитывает править вечно, но всегда ошибается. И как правило, совершенно внезапно.