В Словакии впервые за два месяца не подтверждено ни одного нового случая коронавируса

09.05.2020, 22:24, Новости дня

В Словакии впервые за два месяца не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии в Словакии коронавирусной инфекцией заразились 1455 человек, 919 из них выздоровели, 26 скончались.

В больницах, по данным ведомства, остаются 111 пациентов, из них четверо – в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 9 мая в мире коронавирусом заразилось 3,9 млн человек, умерло 276 тыс., выздоровело 1,33 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.