 

В Словакии впервые за два месяца не подтверждено ни одного нового случая коронавируса

09.05.2020, 22:24, Новости дня

В Словакии впервые за два месяца не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии в Словакии коронавирусной инфекцией заразились 1455 человек, 919 из них выздоровели, 26 скончались.

В больницах, по данным ведомства, остаются 111 пациентов, из них четверо – в отделениях интенсивной терапии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 9 мая в мире коронавирусом заразилось 3,9 млн человек, умерло 276 тыс., выздоровело 1,33 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Ростех разработал новый бесшумный бронебойный патрон

18.04 / На авианосце «Шарль де Голль» коронавирус выявили у более 1 тыс. членов экипажа

06.05 / Путин поручил до 1 июня предложить наказание за лесные пожары

29.04 / Нурмагомедов подчеркнул смертельную опасность коронавируса

30.04 / Умер “лучший копьеметатель в истории” Лусис

12.04 / Эр-Рияд назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

29.04 / Москва осудила попытки США стереть грань между разными видами ядерного оружия

30.04 / Песков: России удалось избежать катастрофического сценария эпидемии

10.04 / Коронавирус помешал планам Tesla по захвату мирового авторынка

27.04 / В Северной Осетии зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска