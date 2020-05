В Великобритании суточные потери от коронавируса сократились почти вдвое

09.05.2020, 22:24, Новости дня

За последние 24 часа в Великобритании от коронавируса скончалось 346 человек (8 мая было подтверждено 626 летальных исходов). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 9 мая в Twitter.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 31 587 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 215 260 человек (+3896 за последние сутки).

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

As of 9am 9 May, there have been 1,728,443 tests, with 96,878 tests on 08 May.

1,270,408 people have been tested of which 215,260 tested positive.

As of 5pm on 8 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 31,587 have sadly died. pic.twitter.com/sXrY2tJnGN

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 9, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 9 мая в мире коронавирусом заразилось 3,9 млн человек, умерло 276 тыс., выздоровело 1,33 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.