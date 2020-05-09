Китай намерен реформировать систему профилактики заболеваний из-за эпидемии коронавируса

09.05.2020, 22:24, Новости дня

Китай объявил о намерении реформировать систему реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Об этом заявил замглавы Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин, сообщает агентство Xinhua.

Он отметил, что эпидемия коронавируса выявила “некоторые слабые места” в системе здравоохранения.

По словам Ли Бина, власти намерены реформировать систему профилактики и контроля заболеваний, “уделяя особое внимание предотвращению основных инфекций и борьбе с ними, а также реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения”.

Он также заявил о необходимости “активизировать международный обмен [данными] и сотрудничество”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. К 9 мая в мире коронавирусом заразилось 3,99 млн человек, умерло 277 тыс., выздоровело около 1,34 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще обвиняют в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин шесть дней умалчивал о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института.