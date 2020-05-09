В Кении освободили итальянку, похищенную полтора года назад

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09.05.2020, 22:15, Новости дня

В Кении освободили итальянку, похищенную вооруженными людьми в ноябре 2018 года.

23-летнюю гражданку Италии Сильвию Костанцию Романо спасли спецслужбы в ходе операции, которая проходила в ночь на 9 мая. Сейчас она находится в столице Сомали Могадишо.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо подтвердил, что девушка находится в безопасности и поблагодарил всех, кто работал над ее освобождением. "Государство никого не бросает", — сообщил министр, слова которого приводит РИА Новости.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что Сильвию с нетерпением ждут на родине.

В Кении итальянка оказывала помощь детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. Ее похитили вооруженные люди в округе Килифи. При нападении были ранены пять кенийцев, в том числе дети.



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