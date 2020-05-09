Пожар в московской больнице потушен, один человек погиб
09.05.2020, 22:15, Новости дня
Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы. Погиб один человек.
Помещения проветривают, передает ТАСС.
Эвакуированы 200 человек. Проводится эвакуация аппаратов ИВЛ и другого медоборудования, передает "Интерфакс".
Пожарные и медперсонал проходят дезинфекцию.
Ранее сообщалось об эвакуации больных с коронавирусом из загоревшегося корпуса.
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