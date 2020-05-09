 

Пожар в московской больнице потушен, один человек погиб

09.05.2020, 22:15, Новости дня

Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы. Погиб один человек. 

Помещения проветривают, передает ТАСС. 

Эвакуированы 200 человек. Проводится эвакуация аппаратов ИВЛ и другого медоборудования, передает "Интерфакс".

Пожарные и медперсонал проходят дезинфекцию.

Ранее сообщалось об эвакуации больных с коронавирусом из загоревшегося корпуса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Из-за пандемии коронавируса число голодающих в мире может увеличиться вдвое

31.03 / Во Львовской области впервые суд оштрафовал нарушителя карантина

22.04 / Пожар в Чернобыле. Нацгвардия показала, как проводит антидиверсионную операцию в зоне отчуждения. Видео

02.05 / Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

08.04 / Бактерии способны приманивать своих убийц запахом дождя

27.03 / Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

07.05 / Общество: Россию позвали на защиту правды о войне

11.04 / Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

30.03 / Кот впервые заразился COVID-19. Что необходимо знать

02.05 / Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска