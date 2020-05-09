 

В Facebook извинились за удаление фото установки красного знамени над Рейхстагом

09.05.2020, 22:15, Новости дня

Фотография советского солдата, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом, удалялась "Фейсбуком" из-за ошибки автоматизированного инструмента. Компания принесла свои извинения. 

Facebook из-за эпидемии коронавируса отправил по домам команды, занимающиеся проверкой контента. В такой ситуации к процессу подключаются автоматизированные системы, но чем меньше людей, тем больше вероятность ошибок. Хотя такие случаи в компании стараются решить как можно быстрее. 

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook удаляет посты пользователей с фотографией установки красного знамени над немецким Рейхстагом. По словам журналиста ВГТРК Андрея Медведева, десятки пользователей написали, что фото удаляется, при этом пользователь иногда блокируется на 30 дней. При удалении "Фейсбук" сообщает, что публикации "нарушают нормы его сообщества в отношении опасных людей и организаций". Блокируется только цветное изображение, а оригинальный черно-белый снимок соцсеть не трогает.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Лавров пообещал не оставлять без внимания просьбы к РФ о помощи

02.04 / Коронавирус в Украине. Черновицкая область с 3 апреля прекращает пропуск пассажирского транспорта

25.04 / Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

01.05 / К 100-летию со дня рождения Копержинской. “ГОРДОН” публикует отрывки книги Вергелиса

17.04 / МИД сообщил об увеличении числа принимающих россиян из-за рубежа городов

15.04 / Обнаружены новые морские существа

18.04 / Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

15.04 / “Зулейха открывает глаза”: первые отзывы зрителей

10.05 / Путин рассказал о тронувшей до слез картине

08.04 / ОЗХО обвинила Дамаск в использовании химического оружия в 2017 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска