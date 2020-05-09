Ученые узнали, как физиология и биология мужчин влияют на их музыкальные предпочтения

09.05.2020, 22:09, Разное

Специалисты узнали, как влияет биология и физиологические особенности организма на музыкальные вкусы. Группа из 39 женщин и 37 мужчин слушали 25 музыкальных фрагментов и характеризовали их по шкале в 19 баллов.

Эксперты брали у участников слюну, чтобы проконтролировать показатели тестостерона. Небольшую разницу на гормональном уровне обнаружили у женщин, а у мужчин заметили отличия при различной музыке. У тех, кто любит тяжелый металл и софт-рок, был высоким показатель тестостерона. У испытуемых, которые отдавали предпочтение классике и джазу, гормона оказалось меньше.

Хироказу Дои пояснил о возможном действии гормона на ту часть мозга, которая ответственна за обрабатывание эмоций. На музыкальные вкусы людей влияет тип личности, а в исследованиях нашли взаимосвязь психотипа респондента с любимой музыкой. Часто высокие показатели тестостерона проявляются в бунтарстве, поэтому таким мужчинам и нравится софт-рок и хеви-метал.

Урс Натер, австралийский специалист, сообщил, что нужно анализировать тестостерон, как фактор, который оказывает влияние на любовь к направлениям. Специалист уверяет, эмпаты любят мягкую музыку, экстраверты слушают поп, а тяжелый рок нравится людям с психопатическим состоянием. Ученый подчеркнул, лица с возбудимой психикой имеют высокие показатели гормонов.

Многие экспериментаторы хотят отыскать взаимосвязь между особенностью личности и вкусами в музыке. Паскаль Уоллиш работает над проектом специального тестирования, чтобы обнаружить людей с психопатическими характеристиками личности благодаря проверке их влечения к разной музыке. Эксперт считает, нужно принимать во внимание ритмы и темпы мелодий.

Том Джейкобс думает, что высокие показатели тестостерона у мужчин мешают им получать наслаждение «сложной музыкой»: джазом, классикой, авангардными направлениями. Это спровоцировано конфликтом между необходимостью погрузиться в мелодию и стимулом от гормона к действиям.