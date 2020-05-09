 

Леонид Утесов спас жизнь деду музыканта Виталия Владимирова во время войны

09.05.2020, 21:53, Разное

Джазовый музыкант из Урала Виталий Владимиров вышел в прямой эфир Ura.ru в рамках специальной программы, посвященной 9 мая. В программе композитор рассказал, как Леонид Утесов спас жизнь его деду.
Дед Виталия Владимирова занимал пост директора в оркестре Леонида Утесова и в период войны гастролировал с ним по СССР, в том числе выезжая также на фронт. По воспоминаниям джазового артиста, оркестр имел звездный статус, но питались музыканты плохо, как и большинство людей в этих сложнейших для государства условиях. Однажды ночью родственник Владимирова почувствовал себя плохо и упал. Утесов взвалил его к себе на плечи и отвез на автомобиле до ближайшей клиники, где главным хирургом работал знакомый известного композитора. Пациенту сделали операцию, и спустя время он вернулся к прежней жизни, продолжив концертную деятельность.

Прямой эфир Ura.ru продолжался 75 часов, за это время 75 жителей Урала рассказали истории своих семей во время советско-германской войны. Поучаствовали в марафоне родные разведчиков, артистов, работников заводов, военных и других. Были замечены и знаменитые лица, имеющие отношение к этому региону. Например, герой РФ Роман Шадрин, ведущий популярной передачи про путешествия «Орел и Решка» Антон Зайцев. Выступили в поддержку марафона местные предприниматели, педагоги, ведущий Михаил Черноморец.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Роспотребнадзор призвал приостановить раздельный сбор мусора из-за COVID-19

04.05 / Американский эксперт о кризисе: Евросоюз ждёт скорый распад, а Россию — потери

27.04 / “Люблю больше жизни”: Джиган посвятил клип Оксане Самойловой и их дочери Майе

19.04 / Мнение: О целях московского «некарантина»

23.04 / Зулейха, открой им глаза

28.03 / Опубликован фанатский рендер смартфона Galaxy Fold 2

27.03 / Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета

01.04 / Жителей Москвы, покидающих свои дома при карантине, отследят с помощью камер наблюдения

14.04 / Офтальмологи: Контактные линзы не повышают риск заражения коронавирусом COVID-19

28.03 / Мнение: Эпидемия – это просто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска