Леонид Утесов спас жизнь деду музыканта Виталия Владимирова во время войны

09.05.2020, 21:53, Разное

Джазовый музыкант из Урала Виталий Владимиров вышел в прямой эфир Ura.ru в рамках специальной программы, посвященной 9 мая. В программе композитор рассказал, как Леонид Утесов спас жизнь его деду.

Дед Виталия Владимирова занимал пост директора в оркестре Леонида Утесова и в период войны гастролировал с ним по СССР, в том числе выезжая также на фронт. По воспоминаниям джазового артиста, оркестр имел звездный статус, но питались музыканты плохо, как и большинство людей в этих сложнейших для государства условиях. Однажды ночью родственник Владимирова почувствовал себя плохо и упал. Утесов взвалил его к себе на плечи и отвез на автомобиле до ближайшей клиники, где главным хирургом работал знакомый известного композитора. Пациенту сделали операцию, и спустя время он вернулся к прежней жизни, продолжив концертную деятельность.

Прямой эфир Ura.ru продолжался 75 часов, за это время 75 жителей Урала рассказали истории своих семей во время советско-германской войны. Поучаствовали в марафоне родные разведчиков, артистов, работников заводов, военных и других. Были замечены и знаменитые лица, имеющие отношение к этому региону. Например, герой РФ Роман Шадрин, ведущий популярной передачи про путешествия «Орел и Решка» Антон Зайцев. Выступили в поддержку марафона местные предприниматели, педагоги, ведущий Михаил Черноморец.