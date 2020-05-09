Пациентов из пострадавшего от пожара коронавирусного стационара перевезут в другие больницы

09.05.2020, 21:48, Новости дня

Все пациенты из коронавирусного стационара в больнице №50 в Москве эвакуированы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», – написал мэр в своем Twitter.

В комментариях к посту Собянин подчеркнул, что причины происшествия будут тщательно расследованы.

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной пожара могла стать неисправность медицинского оборудования.

«Сейчас причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже», – сказал источник.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что возгорание началось в одной из палат на первом этаже здания.

Напомним, пожар начался вечером в субботу в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб. Спасатели ликвидировали возгорание в 21.05.