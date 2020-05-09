 

В Москве в честь 75-летия Победы прогремел праздничный салют

09.05.2020, 21:48, Новости дня

В Москве в честь Дня Победы прогремел праздничный салют. Однако в этом году из-за ограничительных мер власти города попросили жителей наблюдать за ним с балконов или из окон квартир, а также через ТВ и интернет-трансляции.

Длительность салюта составила 10 минут, сообщается на сайте мэра Москвы. По телевидению и в Сети можно увидеть салюты, организованные на территории Олимпийского комплекса «Лужники», Парка Победы, Парка Дружбы, городка имени Баумана, Борисовских прудов.

Ранее глава города Сергей Собянин в своем блоге предупредил, что смотровые площадки для салюта будут закрыты в связи с ограничительными мерами, принятыми для противодействия коронавирусной инфекции. «Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей», – напомнил мэр.

Прямую трансляцию запуска праздничного салюта также можно было увидеть на страницах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook.

В ходе своего поздравления ветеранов и граждан РФ с Днем Победы президент РФ Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».

Праздничные салюты в честь 75-летния Победы прошли сегодня и в других городах России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / «Проблемную Грецию» поставили Евросоюзу в пример

30.03 / На всероссийский конкурс «Большая перемена» подали заявки более 12 тыс. школьников

08.04 / В ЦЕРН создали группу для борьбы с коронавирусом

30.04 / Пассажирам метро рекомендовали носить маски и перчатки

06.04 / Предполагаемого убийцу женщины с двумя детьми задержали в Волжске

28.03 / Коронавирус разъединил Евросоюз: границы закрыты, денег нет, а заболевших все больше

21.04 / Ленин с помощью RT призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

27.04 / При стрельбе в США погибли пять человек

15.04 / Решение США приостановить финансирование ВОЗ: реакция в мире

27.04 / В «Единой России» объяснили значение поправки в Конституцию о МРОТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска