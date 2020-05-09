Сотрудники МВД приняли участие в акции «Свет Победы»

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09.05.2020, 21:48, Новости дня

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МВД России, принявшие участие в акции «Свет Победы», выстроили патрульные автомобили в виде числа 75, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На машинах включили фары и проблесковые маяки, правоохранители зажгли в руках фонарики.

Перед этим они возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе, передает «МВД Медиа».

«Так участники акции выразили благодарность поколению, которое боевыми и трудовыми подвигами подарило нам этот день – День Великой Победы!» – сообщила Волк.



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