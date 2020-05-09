Вдова не смогла установить памятник на могиле Доренко из-за коронавируса

09.05.2020, 21:45, Разное

Журналист Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года в Москве во время езды на мотоцикле. Ему внезапно стало плохо. Не справившись с управлением, он упал с транспортного средства. Сергей умер в больнице. Причиной смерти стала тампонада сердца.

С того момента прошел ровно год. Вдова журналиста Юлия по-прежнему скорбит по мужу, плачет, когда никого нет рядом. “Часто мы все говорим о нем в настоящем времени”, – сказала она. Доренко очень любил супругу и всегда интересовался ее проблемами. Юлия планировала поставить памятник на могиле мужа, но пандемия коронавируса спутала все карты.

Женщина хотела сделать памятник простым, потому что Сергею не нравилась “кладбищенская тема”. На территории, где похоронен журналист, не будет крестов или бронзовых бюстов. Там поместят камень со слепком из нефрита. Также будет высечена надпись “Estas en todas partes” (“Ты везде” – Прим.ред.), потому что Доренко любил испанский язык и отлично на нем разговаривал. Юлия надеется, что к концу мая она сможет воплотить задуманное.

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Публикация от Юлия Доренко (@i.dorenko) 10 Авг 2019 в 3:03 PDT