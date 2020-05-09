 

“Поднялся на самую высокую точку”: Миронова поведала о гибели воевавшего деда

09.05.2020, 21:45, Разное

Популярная актриса Мария Миронова поддержала добрую традицию вспоминать в День Победы истории семейных героев Великой Отечественной войны. На своей страничке в “Инстаграм” артистка разместила фотографию родного деда Георгия Градова. Герой войны был отцом матери Мироновой – известной актрисы Екатерины Градовой.

Знаменитость рассказала подписчикам, что ее рождение стало настоящим подарком для деда – они появились на свет в один день 28 мая. Миронова поделилась семейной историей и поведала о судьбе легендарного деда.

Как сообщила актриса, Георгий Градов был гвардии майором. Великую Отечественную войну он прошел от начала и до конца. Отважный мужчина, настоящий защитник Родины был награжден множественными медалями. Когда война закончилась, дед Мироновой стал известным архитектором – под его руководством возведено не одно здание в Москве.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 9 Май 2020 в 1:13 PDT

Кроме того, Георгий Градов был по-настоящему образованным и интеллигентным человеком – он занимал должность члена-корреспондента Академии наук. Миронова вспоминает, что ее дедушка был очень умным, ироничным и любил спорт.

“В 74 года уехал на Памир, поднялся на самую высокую точку и там закончил свой жизненный путь. Потрясающе красивая судьба и конец”, – рассказала актриса в памятном посте. Она поздравила россиян с Днем Победы и призвала никогда не забывать о подвиге наших предков.



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