Ученые использовали природные навыки комаров, чтобы научить дроны летать в темное время суток

09.05.2020, 21:42, Новости дня

Чтобы обеспечить безопасное движение беспилотного летательного средства в темное время суток, ученые использовали природные навыки комаров.

Во время исследования специалисты наблюдали за поведением комара Culex quinquefasciatus. Выяснилось, что насекомое способно свободно перемещаться ночью и не врезаться в поверхности. Когда комары садятся на людей или животных для кормления, они делают это очень аккуратно. При помощи чувствительного набора рецепторов у основания антенн на головах комаров, насекомые способны обнаруживать изменения в схемах воздушного потока.

Во время работы ученые использовали компьютерное гидродинамическое моделирование, которое основано на высокоскоростной регистрации полета комаров, для исследования влияния стен на потоки воздуха вокруг тела. Эксперты применили особенности комара на миниатюрный квадрокоптер. Созданная учеными модель может находить поверхности и реагировать при расстояниях, которые допускают возможность избегания препятствий при приближении к земле и стенам.