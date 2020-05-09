Мнение: Бери шинель. И немцы
09.05.2020, 21:30, Разное
Думал, что дать музыкального по случаю Праздника – и не нашел ничего более подходящего и потрясающего, чем повторить сногсшибательную запись Окуджавы – “Бери шинель, пошли домой” – в исполнении НЕМЕЦКОЙ (!) группы “Джуно17”. Я уже ровно год назад это цитировал; но оно стоит повторения.
Вот их собственная запись:
А тут – их ЖИВОЕ исполнение – вообще невероятное. Только начать с 45.15:
(с 45.15)
За одно можно ручаться: никакого “упоения победой” и “можем повторить” тут точно нет.
Источник: Размышления вольного социолога
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