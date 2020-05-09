Мнение: Бери шинель. И немцы

09.05.2020, 21:30, Разное

Думал, что дать музыкального по случаю Праздника – и не нашел ничего более подходящего и потрясающего, чем повторить сногсшибательную запись Окуджавы – “Бери шинель, пошли домой” – в исполнении НЕМЕЦКОЙ (!) группы “Джуно17”. Я уже ровно год назад это цитировал; но оно стоит повторения.

Вот их собственная запись:

А тут – их ЖИВОЕ исполнение – вообще невероятное. Только начать с 45.15:

(с 45.15)

За одно можно ручаться: никакого “упоения победой” и “можем повторить” тут точно нет.