Oppo может разработать смартфон с физическими клавишами

09.05.2020, 21:30, Разное

Китайская компания Oppo выпустит новый смартфон без физической клавиатуры на корпусе. Судя по патенту, она сконструирует устройство с подключаемыми кнопками.

Оснащенные клавиатурой телефоны на рынке появились еще два десятка лет назад, например, это Nokia 9210. Спустя время потребители давно перешли на экранный вод, именно по этой причине инженеры китайского бренда Oppo разработали чехол с внедренной клавиатурой QWERTY. Воспользоваться этим инструментом можно в случае надобности.

Согласно патенту компании, новый чехол способен без проблем переоборудовать мобильный гаджет в незначительного размера ноутбук. Внедренные клавиши помогут набирать тексты или осуществлять деловую переписку. В данном случае нужно отметить, что Oppo подала только патентный документ, и нет достоверного подтверждения ее твердого намерения реализовать данный проект в жизнь.