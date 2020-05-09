Facebook объяснил массовое удаление постов со знаменем победы на Рейхстаге

09.05.2020, 21:30, Новости дня

Компания Facebook сообщила, что посты с фотографией, на которой запечатлено вордуженное на Рейстаге знамя Победы, удалялось из-за ошибки.

Автоматизированный инструмент соцсети удалял фотографию, на которой советский солдат водружает знамя победы над Рейхстагом, сообщили в компании, передает RT в своем телеграм-канале.

В субботу, в День Победы Facebook начал блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Пользователи жаловались, что соцсеть блокировала их аккаунты и запрещала им публикации в течение 24-х часов.