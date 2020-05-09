 

VOAэкспресс 9 мая 2020

09.05.2020, 21:10, Новости дня

День победы

В то время, как во многих странах День победы празднуется 8 мая, на постсоветском пространстве праздник отмечается на следующий день.

В честь праздника президент США Дональд Трамп возложил венки к Мемориалу Второй мировой войны, а в небе над Нью-Йорком пролетели самолеты военного периода. Из-за коронавируса во многих государствах праздничные мероприятия были отменены, но были и исключения – парад в Минске состоялся, несмотря на тревожную эпидемиологическую обстановку.

. ⁣

Какие ошибки допускают на баннерах к 9 мая?

День победы — один из наиболее значимых и уважаемых праздников среди россиян, с празднованием которого всегда связана большая подготовительная работа. Украшение улиц и размещение поздравительных баннеров, как правило, возлагается на местные власти, которым не всегда удается справиться с задачей.

. ⁣

Мемориал Эйзенхауэру

Коронавирус помешал не только празднованию Дня победы, но и другим мемориальным акциям. 8 мая в Вашингтоне должен был торжественно открыться Мемориальный комплекс, посвященный президенту США, а также главнокомандующему западными союзными войсками в Европе в годы Второй мировой генералу Дуайту Эйзенхауэру. Из-за пандемии эти торжества были перенесены.

Об этом и о своей многолетней работе над большим проектом рассказал один из авторов мемориала, известный нью-йоркский скульптор, а в прошлом выпускник Московского художественного института имени Сурикова, Сергей Эйланбеков.

. ⁣

Хай, Tech!

Каким образом современные технологии и виртуальная реальность могут помочь бороться к сексуальными домогательствами? Узнайте в новом выпуске «Хай, Tech!»

. ⁣

Литтл Ричард

Умер Литтл Ричард – легендарный музыкант, один из основателей рок-н-ролла и автор хитов Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up и других песен, ставших признанной классикой жанра.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

05.04 / Следователи решили проверить психику задержанного за убийство пяти человек под Рязанью

28.03 / За сутки число зараженных COVID-19 в мире выросло более чем на 62 тыс. человек

23.04 / Трамп подписал указ, запрещающий иммиграцию в США на время эпидемии коронавируса

19.04 / Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США

01.04 / Ученые нашли новый способ лечения коронавируса

09.05 / Трубоукладчик “Академик Черский” бросил якорь недалеко от немецкого Мукрана

29.04 / Партия «Новые люди» решила бесплатно распространять санитайзеры

30.03 / Главой МИ-5 назначили занимавшегося «делом Скрипаля» сотрудника

23.04 / МИД назвал «параноидальными инсинуациями» выводы разведки США о «вмешательстве» RT в выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска