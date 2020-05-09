VOAэкспресс 9 мая 2020

09.05.2020, 21:10, Новости дня

День победы

В то время, как во многих странах День победы празднуется 8 мая, на постсоветском пространстве праздник отмечается на следующий день.

В честь праздника президент США Дональд Трамп возложил венки к Мемориалу Второй мировой войны, а в небе над Нью-Йорком пролетели самолеты военного периода. Из-за коронавируса во многих государствах праздничные мероприятия были отменены, но были и исключения – парад в Минске состоялся, несмотря на тревожную эпидемиологическую обстановку.

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Какие ошибки допускают на баннерах к 9 мая?

День победы — один из наиболее значимых и уважаемых праздников среди россиян, с празднованием которого всегда связана большая подготовительная работа. Украшение улиц и размещение поздравительных баннеров, как правило, возлагается на местные власти, которым не всегда удается справиться с задачей.

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Мемориал Эйзенхауэру

Коронавирус помешал не только празднованию Дня победы, но и другим мемориальным акциям. 8 мая в Вашингтоне должен был торжественно открыться Мемориальный комплекс, посвященный президенту США, а также главнокомандующему западными союзными войсками в Европе в годы Второй мировой генералу Дуайту Эйзенхауэру. Из-за пандемии эти торжества были перенесены.

Об этом и о своей многолетней работе над большим проектом рассказал один из авторов мемориала, известный нью-йоркский скульптор, а в прошлом выпускник Московского художественного института имени Сурикова, Сергей Эйланбеков.

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Литтл Ричард

Умер Литтл Ричард – легендарный музыкант, один из основателей рок-н-ролла и автор хитов Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up и других песен, ставших признанной классикой жанра.