Сандра Баллок вышла в эфир онлайн-шоу с дочерью Лайлой

09.05.2020, 21:09, Разное

В канун праздника День матери в эфире показали новый эпизод совместного шоу Джады Пинкетт-Смит, ее матери и дочери – Red Table Talk. Героиней программы стала старшая медсестра Эйприл, которая трудится в отделении, где есть больные с коронавирусом. В эфире появилась и Сандра Баллок вместе со своей дочерью Лайлой.

Сотрудница больницы сообщила, что не так давно Сандра Баллок помогла их больнице. Актриса купила 6000 масок и привезла их в медицинское учреждение. После слов медсестры в эфир вышла сама Сандра Баллок. Она лично выразила благодарность медработнице и ее коллегам за ежедневное спасение больных и за то, что ради людей они рискуют своими жизнями. Актриса считает, пока все находятся дома, врачи делают тяжелую работу.

Также Сандра Баллок сообщила, доставила маски в госпиталь со своим сыном Луи, которому 10 лет, и восьмилетней дочкой Лайлой. Актриса взяла детей с собой, чтобы показать людей, которые борются с коронавирусом. Она хотела, чтобы дети поняли, как всем им тяжело. В определенный момент в кадре с Сандрой Баллок возникла ее дочка Лайла. Все удивились от такого сюрприза, так как актриса старается не показывать детей, ограждая их от журналистов. Девочка всех поприветствовала и выразила благодарность старшей медсестре.



Напомним, Сандра Балок воспитывает двоих приемных детей. В 2010 году она усыновила мальчика Луи Бардо. В период оформления документов актриса узнала об изменах супруга Джесси Джеймса, и, расставшись с ним, закончила усыновление сама. В 2015 году знаменитость удочерила Лайлу. Уже тогда она имела взаимоотношения с Брайаном Рэндаллом, с которым вместе и сегодня.