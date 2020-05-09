 

Сандра Баллок вышла в эфир онлайн-шоу с дочерью Лайлой

09.05.2020, 21:09, Разное

В канун праздника День матери в эфире показали новый эпизод совместного шоу Джады Пинкетт-Смит, ее матери и дочери – Red Table Talk. Героиней программы стала старшая медсестра Эйприл, которая трудится в отделении, где есть больные с коронавирусом. В эфире появилась и Сандра Баллок вместе со своей дочерью Лайлой.
Сотрудница больницы сообщила, что не так давно Сандра Баллок помогла их больнице. Актриса купила 6000 масок и привезла их в медицинское учреждение. После слов медсестры в эфир вышла сама Сандра Баллок. Она лично выразила благодарность медработнице и ее коллегам за ежедневное спасение больных и за то, что ради людей они рискуют своими жизнями. Актриса считает, пока все находятся дома, врачи делают тяжелую работу.

Также Сандра Баллок сообщила, доставила маски в госпиталь со своим сыном Луи, которому 10 лет, и восьмилетней дочкой Лайлой. Актриса взяла детей с собой, чтобы показать людей, которые борются с коронавирусом. Она хотела, чтобы дети поняли, как всем им тяжело. В определенный момент в кадре с Сандрой Баллок возникла ее дочка Лайла. Все удивились от такого сюрприза, так как актриса старается не показывать детей, ограждая их от журналистов. Девочка всех поприветствовала и выразила благодарность старшей медсестре.


Напомним, Сандра Балок воспитывает двоих приемных детей. В 2010 году она усыновила мальчика Луи Бардо. В период оформления документов актриса узнала об изменах супруга Джесси Джеймса, и, расставшись с ним, закончила усыновление сама. В 2015 году знаменитость удочерила Лайлу. Уже тогда она имела взаимоотношения с Брайаном Рэндаллом, с которым вместе и сегодня.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения

11.04 / В Сети появились слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри Уэльского

02.05 / Мнение: Что скрывает лагерь Рукбан

22.04 / Мнение: Ленину 150!

12.04 / Лиза Галкина поздравила отца с Вербным воскресением и Днем космонавтики

02.04 / В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом

15.04 / «В доме живет конфликт»: Жена Олега Газманова Марина рассказала о переходном возрасте дочки

27.04 / Как бороться с поллинозом, если нельзя уехать

23.04 / Иммунолог из РАН счел неубедительными слухи об искусственном происхождении коронавируса

24.04 / Мнение: Ким Чен Ын в коме – вместо него будет сестра: я написал ей первое письмо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска