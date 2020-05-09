 

В Мьянме объявили о прекращении огня для борьбы с коронавирусом

09.05.2020, 21:08, Новости дня

В Мьянме вооруженные силы заявили о прекращении огня почти по всей стране до конца августа, пишут СМИ.

Перемирие планируется ввести 10 мая, оно будет действовать до 31 августа для борьбы с распространением коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Myanmar Times.

По последней информации, в стране зафиксировано 178 случаев коронавируса, шестеро умерли, 68 выздоровели.

Ведение огня не будет прекращаться в северных районах штата Ракхайн и в населенном пункте Палевта штата Чин, где обосновались боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа». Ранее в марте власти Мьянмы объявили движение террористической организацией.

Всем вооруженным группировкам в ходе перемирия необходимо будет соблюдать действующее законодательство.

В феврале в результате минометного обстрела школы на севере мьянманского штата Ракхайн, где ведутся боевые действия между армией Мьянмы и повстанцами, ранения получил 21 ребенок.



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