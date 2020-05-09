 

Зеленский заявил, что ожидает результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы

09.05.2020, 21:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 мая в ходе визита в Закарпатскую область, что ожидает результатов работы председателя исполнительного комитета реформ, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили “не на второй день” после назначения. Об этом сообщает “Укринформ”.

“Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни”, – сказал глава государства.

Он отметил, что на должности президента Грузии Саакашвили сумел преодолеть коррупцию.

“Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь – реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался. Второй момент – у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми, это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт”, – объяснил Зеленский.

По его словам, у Саакашвили в Украине “немало дел, немало реформ”, в частности в пенсионной сфере.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

8 мая Саакашвили заявил, что на своей должности он намерен заняться в первую очередь дерегуляцией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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