 

На Украину движется “мощная полоса дождей” – синоптик

09.05.2020, 21:05, Новости дня

В течение следующей недели в Украине будет прохладно и дождливо. Со второй половины недели начнется постепенное потепление, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, из Западной Европы на Украину движется “мощная полоса дождей” – атмосферный фронт достигнет территории страны 12 мая.

“В воскресенье температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15…+20 °С, на Западе ожидается +17…+24 °С. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до +20…+25 °С, а в западных областях – до +27 °С. В течение 12–13 мая ожидается постепенное похолодание”, – написала Диденко.

Три ці карти – опади найближчих трьох днів.10-го травня в Україні дощі пройдуть періодично, місцями, серйозні опади -…

Posted by Наталка Діденко on Laupäev, 9. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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